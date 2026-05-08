Прокуратура Томской области взыскала 600 тысяч рублей за производственную травму

Мужчина получил тяжелые увечья. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Суд удовлетворил иск в защиту прав работника деревообрабатывающего предприятия, получившего тяжелую травму руки из-за нарушений охраны труда. Подробности сегодня рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Асиновский городской суд Томской области рассмотрел иск городской прокуратуры в защиту прав 39-летнего местного жителя, получившего производственную травму. Работник выполнял трудовые обязанности в деревообрабатывающей организации, когда при очистке двигателя ленточного транспортера его правую руку затянуло внутрь механизма.

Причинами несчастного случая стали недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда. Суд удовлетворил требования прокурора и возложил на работодателя обязанность компенсировать работнику моральный вред в размере 600 тысяч рублей.

«После вступления решения суда в силу надзорным ведомством будет проконтролировано его фактическое исполнение», — сообщили в прокуратуре.

Трудовое законодательство предусматривает обязательное расследование несчастных случаев на производстве и компенсацию вреда, причиненного работнику. Работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия труда, проводить инструктажи и предоставлять средства индивидуальной защиты.

Специалисты напоминают: при выполнении работ с вращающимися механизмами необходимо строго соблюдать требования охраны труда, использовать исправное оборудование и защитные приспособления. Работникам рекомендуют не приступать к очистке или ремонту техники без отключения электропитания и блокировки пусковых устройств.

