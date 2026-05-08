Частичку Вечного огня подарят томским ветеранам Великой Отечественной войны

Томская область в этом году впервые присоединилась к акции. Фото: ОНФ

В Томск привезли «Огонь памяти». Это частичка Вечного огня из Москвы, которую активисты Народного фронта в канун Дня Победы дарят томским ветеранам.

В Александровском саду в столице России от Вечного огня рота почетного караула зажгла несколько ламп. Их самолетами и поездами доставили в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, в том числе, в Томск. Томская область в этом году впервые присоединилась к акции

Символ памяти привезли в Томск, и теперь волонтеры дарят лампы с частицами Вечного огня тем ветеранам, которые живут в областном центре. В День Победы активисты доставят лампы с памятным огнем в Бакчарский, Зырянский и Шегарский районы.

В Томской области проживают девятнадцать участников Великой Отечественной войны, десять из них живут в Томске, остальные — в районах области.

