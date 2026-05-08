Детский парад Победы прошел в Томском районе

Главными зрителями стали мамы и папы дошколят. Фото: Глава Томского пайона Павел Хрячков

В микрорайоне «Южные ворота» прошел детский парад Победы. В администрации Томского района уточнили, что в патриотическом марше приняли участие дошкольники из семнадцати районных детских садов.

Малыши приняли участие в шествии «Бессмертного полка». «Трудно передать словами чувства, когда ребятишки несут портреты своих героических предков. В этом шествии не просто дань традиции, а настоящая преемственность поколений», — отметил глава района Павел Хрячков.

Малыши представляли разные роды войск и показали многочисленным зрителям патриотические номера.

