Детский парад Победы прошел в Томском районе

В микрорайоне «Южные ворота» прошел детский парад Победы. В администрации Томского района уточнили, что в патриотическом марше приняли участие дошкольники из семнадцати районных детских садов.
Малыши приняли участие в шествии «Бессмертного полка». «Трудно передать словами чувства, когда ребятишки несут портреты своих героических предков. В этом шествии не просто дань традиции, а настоящая преемственность поколений», — отметил глава района Павел Хрячков.
Малыши представляли разные роды войск и показали многочисленным зрителям патриотические номера.
