Медицинская информационная система в Томске и области работает штатно

На этой неделе врачи и медсестры были вынуждены работать не с техникой, а с бумагой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент здравоохранения Томской области 8 мая опубликовал официальное сообщение по поводу работы медицинской информационной системы региона. Сообщается, что программное обеспечение обновили, работа стабилизирована.

Облздрав заверил, что устранено замедление работы МИС во всех медицинских организациях, подведомственных департаменту. Возобновлены ведение электронной медицинской документации, запись пациентов на прием, обмен данными между учреждениями.

В четверг, 7 мая, в департаменте сообщали, что восстановление штатной работы медицинской информационной системы области ведется круглосуточно. Обновление программного обеспечения было проведено в ночь с 4 на 5 мая.

На этой неделе в региональных пабликах появилась информация о новых масштабных сбоях в работе системы «БАРС». Аналогичные проблемы имели место в Томской области осенью прошлого года.

