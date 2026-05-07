В Томской области с 9 мая начнется похолодание

Верхняя одежда еще понадобится жителям Томской области в мае

С субботы, 9 мая, в Томской области ожидается постепенное похолодание. По информации ЦГМС, в праздничный день в регионе прогнозируются кратковременные дожди и порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит +10…+15 градусов, на некоторых территориях будет теплее: воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Прогноз на воскресенье, 10 мая, — дожди. Днем столбики термометров поднимутся невысоко, до +4…+9°С, местами до +14…+19°С. В последний день недели ветер поменяет направление с южного на северо-западный.

По данным погодных порталов, следующая неделя мая в Томске и области будет прохладной и дождливой. Потепление ожидается только с пятницы, 15 мая.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru