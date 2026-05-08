Бобры селятся в медленно текущих водоемах, им не подходят быстрые бурные реки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бобер появился на этой неделе в центре Томска поздно вечером. Чтобы помочь упитанному грызуну перейти дорогу от Губернаторского квартала к БКЗ, понадобилась помощь Госавтоинспекции. Небольшое видел, снятое в темное время суток, выложила в своем канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность всех участников движения. Иногда в поле их зрения попадают и такие пешеходы… Вечер, 6 мая 2026 года, город Томск. Бобёр переходит дорогу», — написала генерал-майор полиции под видео.

Бобру в Томске потребовалось перейти проспект Ленина. Видео: Канал официального представителя МВД России Ирины Волк

Летом бобры активны ночью и в сумерках, они трудятся и ищут пропитание до утра. Грызуны — известные строители. Они роют норы в высоком берегу реки так, чтобы вход в жилище находился под водой.

