Куры и кролики погибли на пожаре в Томской области

Дощатое строение, внутри которого находились куры, кролики и свиньи, загорелось вечером 7 мая в Стрежевом. По данным регионального управления МЧС, в результате пожара обгорела обрешетка крыши здания по всей площади, обгорели стены внутри и снаружи.
Погибли десять кур, пятнадцать кроликов и десять свиней. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.
Что стало причиной возникновения огня, сейчас устанавливают дознаватели.
Всего за сутки в Томской области потушено шесть пожаров. Среди людей травмированных нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники Госавтоинспекции в Томске помогли бобру перейти дорогу
В Томске СК проверяет обстоятельства гибели мужчины на стройплощадке на Крячкова
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru