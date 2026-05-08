Куры и кролики погибли на пожаре в Томской области

Пламя пожарные тушили около полутора часов. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Дощатое строение, внутри которого находились куры, кролики и свиньи, загорелось вечером 7 мая в Стрежевом. По данным регионального управления МЧС, в результате пожара обгорела обрешетка крыши здания по всей площади, обгорели стены внутри и снаружи.

Погибли десять кур, пятнадцать кроликов и десять свиней. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Что стало причиной возникновения огня, сейчас устанавливают дознаватели.

Всего за сутки в Томской области потушено шесть пожаров. Среди людей травмированных нет.

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru