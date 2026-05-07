Следственное управление СК России по Томской области организовало процессуальную проверку после гибели человека на строительном объекте. 7 мая в ведомстве уточнили, что трагедия произошла на объекте на улице Крячкова в Октябрьском районе города.
Напомним, сегодня днем бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, упавшего с почти пятиметровой высоты. До приезда медиков на месте ЧП отработал поисково-спасательный отряд, его сотрудники пытались реанимировать пострадавшего.
Специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.
«Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и работодатель. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на данном объекте. Затем будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе регионального СУ следкома.
Разбирательства идут в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала об обрушении кирпичной кладки исторического здания, СК организовал проверку по признакам халатности.
