Улица Крячкова, место трагедии. Фото предоставили «КП-Томск» в СУ СК России по Томской области

Следственное управление СК России по Томской области организовало процессуальную проверку после гибели человека на строительном объекте. 7 мая в ведомстве уточнили, что трагедия произошла на объекте на улице Крячкова в Октябрьском районе города.

Напомним, сегодня днем бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, упавшего с почти пятиметровой высоты. До приезда медиков на месте ЧП отработал поисково-спасательный отряд, его сотрудники пытались реанимировать пострадавшего.

Реанимировать мужчину не удалось. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.

«Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и работодатель. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на данном объекте. Затем будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе регионального СУ следкома.

Специалистам предстоит выяснить, какие нарушения на строительной площадке привели к смертельной трагедии. Фото: СУ СК России по Томской области

Разбирательства идут в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала об обрушении кирпичной кладки исторического здания, СК организовал проверку по признакам халатности.

