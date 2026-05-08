Тепло и ветрено будет в Томской области 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Томске и области ожидается переменная облачность. По данным синоптиков ЦГМС, в области местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, местами порывы будут достигать 14 м/с. Днем температура воздуха составит +12…+17°С, местами будет жарко: столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.
В Томске в пятницу существенных осадков ожидается. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. В течение дня воздух прогреется до +22…+24°С.
С субботы, 9 мая, в Томской области ожидается постепенное похолодание. По данным погодных порталов, следующая неделя мая в Томске и области будет проходной.
