Тепло и ветрено будет в Томской области 8 мая

В пятницу томичи смогут насладиться теплом и солнцем Фото: Елена Белоусова.

В пятницу, 8 мая, в Томске и области ожидается переменная облачность. По данным синоптиков ЦГМС, в области местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, местами порывы будут достигать 14 м/с. Днем температура воздуха составит +12…+17°С, местами будет жарко: столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.

В Томске в пятницу существенных осадков ожидается. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. В течение дня воздух прогреется до +22…+24°С.

С субботы, 9 мая, в Томской области ожидается постепенное похолодание. По данным погодных порталов, следующая неделя мая в Томске и области будет проходной.

В районной больнице Томской области освоили эндоскопическую полипэктомию

Вход в Лагерный сад ограничат 9 мая до завершения парада

