В районной больнице Томской области освоили эндоскопическую полипэктомию

В Колпашевской районной больнице успешно внедрена новая медицинская процедура — эндоскопическая полипэктомия. В департаменте здравоохранения Томской области пояснили, что так называется малоинвазивный метод удаления полипов в кишечнике с помощью эндоскопа, позволяющий избежать открытого хирургического вмешательства.
Показаниями к процедуре являются наличие полипов с риском перерождения в онкологию, а также дискомфорт и боли, связанные с новообразованиями.
Главврач Колпашевской районной больницы Наталья Дьякина уточнила, что с начала 2026 года проведено шестнадцать таких вмешательств, каждую неделю выполняется по одной — две процедуре.
Для жителей района — это возможность получить лечение на базе районной больницы, без сложной и долгой поездки в Томск.
