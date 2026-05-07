Вход в Лагерный сад ограничат 9 мая до завершения парада

Утром здесь пройдет церемония возложения цветов Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Томске 9 мая вход на территорию мемориального комплекса в Лагерном саду будет ограничен до завершения праздничного парада. Об этом сообщил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

Ограничение доступа для горожан связано с проведением утренней церемонии возложения цветов, которая организована специально для ветеранов — участников Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии примут участие мэр города, представители правоохранительных органов и ветеранских организаций.

Меры безопасности и координация действий различных ведомств обеспечат безопасное проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. После завершения митинга и парада мемориальный комплекс откроют для свободного посещения.

Горожанам рекомендуют учитывать эти ограничения при планировании маршрута в праздничный день и заранее предусматривать время для ожидания открытия доступа к памятным местам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области с 9 мая начнется похолодание

Праздничные мероприятия 9 мая пройдут во всех районах Томска

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru