Томские больницы перейдут на праздничный график

Травмпункты, стоматология и дежурные терапевты продолжат прием пациентов

В Томской области медицинские учреждения перейдут на особый режим работы в связи с праздничными выходными с 9 по 11 мая. Неотложную помощь в эти дни жители смогут получить круглосуточно вне зависимости от места проживания. Скорая помощь доступна по телефонам 03 с городского и 103 с мобильного.

В круглосуточном режиме будут дежурить травмпункты. Детей примут в больнице скорой медицинской помощи номер 2 на улице Олега Кошевого. Взрослым помогут в нескольких точках: травматологические пункты работают в городской клинической больнице номер 1 на улице Бела Куна, в больнице номер 3 имени Альперовича на улице Нахимова, в поликлинике номер 10 на Профсоюзной, а также в ЦКБ Клиника Больничная.

Круглосуточную неотложную помощь по глазным заболеваниям окажут в Томской областной клинической больнице на улице Ивана Черных и в клиниках СибГМУ на проспекте Ленина.

В стоматологических учреждениях также организован прием. Детям с зубной болью помогут в детской стоматологической поликлинике номер 2 на улице Фридриха Энгельса с 8 утра до 8 вечера, в ночное время — в стоматологической поликлинике на Набережной реки Ушайки. Взрослые могут обратиться с 8 до 20 часов в стоматологическую поликлинику номер 1 на Красноармейской, а в вечерние и ночные часы — на Ушайку.

В районных поликлиниках ежедневно будут принимать дежурные терапевты и педиатры. Уточнить расписание их работы рекомендуется на сайтах конкретных медучреждений.

Для пациентов, которым нужен хирург, кабинеты будут открыты с 10 до 15 часов. Девятого мая приём ведут поликлиника номер 10 на проспекте Мира и больница номер 3 на Нахимова, десятого мая — межвузовская поликлиника на Киевской и больница номер 1 на Бела Куна, одиннадцатого мая — клиники СибГМУ на Ленина и поликлиника ТНЦ СО РАН на Академическом.

Медицинские организации заблаговременно формируют графики дежурств в праздничные дни для обеспечения непрерывности оказания помощи. Жителям рекомендуют сохранять номера экстренных служб и обращаться за помощью при ухудшении самочувствия.

