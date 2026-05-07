Прокуратура взыскала компенсацию за лекарства для томичек с инвалидностью

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства

Прокуратура Советского района Томска защитила в суде права двух местных жительниц на получение компенсации затрат на покупку льготных лекарств и медицинских изделий. Поводом для проверки стали обращения гражданок о нарушении их прав на обеспечение необходимыми препаратами.

В ходе проверки установлено, что одна заявительница страдает сахарным диабетом, у второй диагностирована болезнь Паркинсона. Обеим женщинам установлена инвалидность. Из-за необходимости непрерывного приема медикаментов и длительного непредоставления их по льготе пациентки приобретали все необходимое для лечения самостоятельно.

Обратившись в суд с исковым заявлением, прокуратура потребовала обязать региональный департамент здравоохранения возместить женщинам расходы на покупку лекарственных препаратов и медицинских изделий.

«Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебных актов остается на контроле в надзорном ведомстве», — сообщили в прокуратуре.

Федеральное законодательство гарантирует гражданам с инвалидностью право на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет бюджетных средств. Нарушение этих гарантий влечет обязанность уполномоченных органов возместить понесенные гражданами расходы.

Контроль за исполнением социальных обязательств в сфере здравоохранения осуществляют органы прокуратуры и надзорные ведомства. При выявлении фактов необеспечения льготными препаратами принимаются меры прокурорского реагирования, в том числе в судебном порядке.

