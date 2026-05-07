Шикарному питомцу было всего восемь лет. Фото: предоставила Виктории Г.; Иван Вислов

У этого шикарного рыжего еще полжизни было впереди — так говорит о своем бывшем питомце Виктория Г. Еще в нулевых томичка переехала в Красноярск, устроилась в Сибирский институт искусств, начала выступать в качестве пианистки в коллективах. Со временем завела котенка — Филя души не чаял в своей хозяйке, и когда та уезжала на гастроли, часто садился под дверью и ждал возвращения. В такие дни за ним ухаживали близкие Виктории. Три года назад жизнь пушистого восьмилетнего красавца внезапно оборвалась — он погиб мучительной смертью из-за пыльцы лилий, которые артистке подарили на концерте. Как пришла в дом эта трагедия — женщина рассказала «КП-Томск».

Филя был безумно красивым, часто позировал для фотокамеры. Фото предоставила Виктория Г.

«Я обожаю цветы, у меня их всегда много. Филя в жизни не ел растения, просто любил под ними поваляться. А то, как ко мне попал этот смертоносный букет — это роковое стечение обстоятельств. Двое музыкантов, мои бывшие ученики, собрались ко мне на концерт, один спросил другого: «Зачем ты купил белые розы? Возьми лучше красные, как у меня. А тот ответил, что знает мои предпочтения. Тогда первый решил поменять букет и тоже взять белые. Вернулся в киоск, но таких роз в продаже больше не было, пришлось заменить лилиями. Коварная ирония судьбы», — говорит Виктория.

Сначала подаренные лилии были с закрытыми бутонами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда женщина принесла домой огромную охапку шикарных растений, бутоны были закрыты. Сибирячка уехала на очередные гастроли. Ей позвонила подруга и сказала, что лилии очень сильно пахнут, по всей квартире пыльца. Хозяйка сначала посоветовала переставить цветы в коридор, затем попросила отнести на балкон. Еще через какое-то время знакомая, которая приходила присматривать за котом, сообщила, что тот какой-то вялый. На следующий день и вовсе поступил шокирующий звонок.

«Подруга утром мне говорит, что пришла покормить Филечку, а он буквально полуживой лежит около миски, вся вода выпита. Она срочно повезла бедного к ветеринару. Врач мне набирает: «Вы где?». Отвечаю: «В Ханты-Мансийске». Он: «Кот Вас вряд ли дождется, шансы нулевые, у него отказали почки». Я в ужасе с пересадками лечу в Красноярск. Да как так? Уезжала на днях — был полностью здоров!», — делится Виктория.

Женщина примчалась в Красноярск, сразу поехала в ветклинику. Кот не казался совсем умирающим, он сидел и жутко дрожал. Увидев, наконец, любимую хозяйку, вцепился ей в грудь, прижался. Врач объяснила, что, как только ему поставили катетеры, хлынуло много крови. Что наверняка он не выкарабкается. Посоветовала все же верить в чудо, потому что видела, как бывает с животными: умирающие иногда вдруг начинают чувствовать себя лучше. Забрать кота домой не разрешила, так как он не может самостоятельно ходить в туалет.

Филя страдал еще несколько дней, выкарабкаться так и не смог. Эту историю Виктория рассказала для тех, кто держит дома питомцев и не подозревает, как опасны для них бывают цветы.

«Пусть наш случай будет примером многим другим. Я раньше и не подозревала, что такое вообще возможно. Знала: никакие растения Филька не грызет. А оказалось, что на него просто попало совсем чуточку пыльцы, он ее слизнул. Уже потом я лежала дома, долго думала, а перед глазами этот шикарный белоснежный букет. И вдруг в голову пришла мысль как раз о пыльце. Я ныряю в интернет, читаю и прихожу в шок: там написано, что это смертельный яд для кошек. Позвонила в ветеринарку, рассказала, а врач ответила: «Ну вот теперь мы и выяснили причину...», — поделилась Виктория.

Напоследок сибирячка добавила, что не готова заводить еще одного кота. Боится, что попадется такой же «чувствительный» и будет так же тосковать во время даже недолгих ее отъездов.

Филипп, еще один снимок из архива. Фото предоставила Виктория Г.

