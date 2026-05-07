В Томской области в многоквартирном доме возникла угроза короткого замыкания

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В селе Кожевниково из-за состоянии кровли многоквартирного дома существует угроза возникновения короткого замыкания и пожара. Об этом сообщили в СУ СК России по Томской области.
Шегарским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По данным следствия, кровля многоквартирного жилого дома долгое время находится в неудовлетворительном техническом состоянии, как следствие — в квартирах жильцов образуются сырость и плесень. Кроме того, существует угроза возникновения короткого замыкания и пожара. Многочисленные обращения жителей в уполномоченные органы результатов не принесли.
В СК уточнили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
Следователи узнали о некачественном содержании дома из размещенной в социальных медиа информации. ОНФ на этой неделе сообщил, что к ним обратились жители многоквартирного дома по улице Комарова, 7 с жалобами на протекающую крышу.
