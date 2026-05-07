Праздничные мероприятия 9 мая пройдут во всех районах Томска

Центром празднования Дня Победы в Томске станет площадь Новособорная

В субботу, 9 мая, праздничные мероприятия в честь 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех районах Томска. По данным городских властей, центром праздника станет площадь Новособорная. На главной сцене состоится праздничный концерт, а на большом уличном экране запланирован показ трансляции московского парада Победы.

Помимо площади Новособорной, праздничные мероприятия запланированы в сквере студенческих отрядов на улице Красноармейской, 122; в парке Победы, на проспекте Мира, 17; в парке имени Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова, на улице 5-й Армии, 15в; в Академгородке; на площади у ДНТ «Авангард»; в парке отдыха «Белое озеро»; в селах Тимирязевское и Дзержинское; в поселке Светый, а также в двух деревнях — Лоскутово и Эушта.

В ТГУ в 10:30 начнется шествие «Бессмертного полка». Студенты и преподаватели с портретами участников Великой Отечественной войны пройдут по аллеям Университетской рощи — от главного корпуса к Центру культуры ТГУ.

В Томской области осталось 19 участников Великой Отечественной войны. Самому молодому ветерану в Томской области — 89 лет, самому возрастному – 104 года. В 2025 году всем участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Томске, было присвоено звание Почетного гражданина города

