Первый заммэра Томска Николай Глебович уходит с поста 9 мая

Первый заместитель мэра Томска Николай Глебович покидает должность с 9 мая по собственному желанию. В администрации сообщили, что решение связано с семейными обстоятельствами. На протяжении последних лет чиновник курировал ключевые для города направления — ремонт дорог и благоустройство.
Николай Глебович родился в 1972 году в Новосибирске. Окончил Томский государственный университет по специальности «Математик — системный программист», позже получил образование в Сибирском институте финансов и банковского дела. Карьеру начинал в Фонде госимущества Томской области, затем работал в коммерческих структурах. С 2013 по 2016 год занимался вопросами промышленности и предпринимательства в обладминистрации.
В мэрию пришел в 2020 году начальником департамента дорожной деятельности. В мае 2023-го стал исполняющим обязанности вице-мэра по благоустройству, в ноябре того же года — заместителем мэра. В апреле 2025 года назначен первым заместителем главы города. В зоне его ответственности находились ремонт улично-дорожной сети и работы по благоустройству общественных пространств.
В администрации Томска уточнили, что распределение обязанностей между заместителями мэра будет пересмотрено в ближайшее время. Имя нового первого заместителя или исполняющего обязанности пока не называют.
