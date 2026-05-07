Первый заммэра Томска Николай Глебович уходит с поста 9 мая

Сообщается, что чиновник уходит с поста по семейным обстоятельствам

Первый заместитель мэра Томска Николай Глебович покидает должность с 9 мая по собственному желанию. В администрации сообщили, что решение связано с семейными обстоятельствами. На протяжении последних лет чиновник курировал ключевые для города направления — ремонт дорог и благоустройство.

Николай Глебович родился в 1972 году в Новосибирске. Окончил Томский государственный университет по специальности «Математик — системный программист», позже получил образование в Сибирском институте финансов и банковского дела. Карьеру начинал в Фонде госимущества Томской области, затем работал в коммерческих структурах. С 2013 по 2016 год занимался вопросами промышленности и предпринимательства в обладминистрации.

В мэрию пришел в 2020 году начальником департамента дорожной деятельности. В мае 2023-го стал исполняющим обязанности вице-мэра по благоустройству, в ноябре того же года — заместителем мэра. В апреле 2025 года назначен первым заместителем главы города. В зоне его ответственности находились ремонт улично-дорожной сети и работы по благоустройству общественных пространств.

В администрации Томска уточнили, что распределение обязанностей между заместителями мэра будет пересмотрено в ближайшее время. Имя нового первого заместителя или исполняющего обязанности пока не называют.

