Жительница Северска отдала за креветки и форель более десяти тысяч рублей

Жительница Северска угодила в сети мошенников, просто заказав креветки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томской области сообщила о новом случае обмана, связанном с заказом товаров. В Северске местная жительница искала в сети ссылки на интернет-магазины. На одной из площадок женщину заинтересовали морепродукты: форель и креветки по цене ниже рыночной.

Покупательница отправила на указанный счет более десяти тысяч рублей и стала ждать доставку. Деликатесы в закрытый город не пришли, северчанка обратилась в полицию.

УМВД России по Томской области предупреждает: мошенники часто используют фишинговые сайты. Основные признаки мошеннических платформ: адрес сайта, как правило, отличается от настоящего на одну букву или цифру. На поддельных ресурсах часто встречаются грамматические, орфографические или стилистические ошибки.

