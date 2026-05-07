Порывы ветра и +25 градусов прогнозируют синоптики в Томской области 8 мая

В Томске в пятницу существенных осадков не ожидается

В последний день рабочей недели, 8 мая, в Томске и области ожидается переменная облачность. По информации синоптиков ЦГМС, в области местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами порывы будут достигать 14 м/с. Предстоящей ночью на севере области скорость ветра составит 19 м/с. Ночью ожидается +7…+12°С, днем +12…+17°С, местами будет жарко: столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.

В Томске в пятницу существенных осадков не ожидается. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем +22…+24°С.

