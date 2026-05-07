Томский гарнизонный суд оштрафовал бывшего военного за пьяное вождение

Правила запрещают садиться за руль после употребления любого количества спиртного, никаких разрешенных норм в России нет Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Томским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении бывшего военнослужащего, который неоднократно садился за руль нетрезвыми. Установлено, что в январе 2026 года нетрезвый мужчина передвигался за рулем автомобиля «Шевроле Круз» по Кемеровской области. При этом лихач уже имел судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Первый приговор также вынес Томский гарнизонный военный суд.

По совокупности приговоров мужчине назначено окончательное наказание: штраф в размере 450 тысяч рублей и лишение на пять лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

