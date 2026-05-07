Три человека пострадали в ночном ДТП в Томске

Авария произошла недалеко от улицы Пролетарской.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в 00.10 7 мая в Томске. Есть пострадавшие. По данным полиции региона, авария случилась на проспекте Ленина, напротив дома №194.

Предварительно установлено, что 23-летний мужчина за рулем «Тойота Корона Премио» поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. Томич не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Ауди А4», которым управлял 31-летний житель областного центра.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев произошедшего.

Травмы разной степени тяжести в столкновении получили водитель и два пассажира «Тойота Корона Премио». Всех троих отправили в больницу. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев произошедшего. Нужно обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.

Это второе происшествие с пострадавшими за последние сутки. Вечером в среду, 6 мая, в Северске молодой человек за рулем «ВАЗ-21099» сбил группу пешеходов. Пострадали две семнадцатилетние девушки и восемнадцатилетний молодой человек. Сбившему пешеходов водителю — 19 лет.

