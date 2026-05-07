Мошенники пытаются обмануть ветеранов и их родственников накануне Дня Победы

Обманщики звонят ветеранам или их внукам, представляясь волонтерами-поисковиками

В России зафиксирован всплеск активности мошенников, целью которых стали ветераны Великой Отечественной войны и их родственники. Главная цель аферистов — выманить деньги и получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», сообщило издание mosaica.

Мошенники представляются по телефону сотрудниками Социального фонда и сообщают, что ветерану положена персональная выплата к 9 Мая. Чтобы получить деньги, жертву просят назвать код из СМС-сообщения.

Еще одна схема обмана — звонок от соцработника с предложением за символический взнос забронировать для ветерана льготное место на трибуне во время парада.

Кроме того, обманщики звонят ветеранам или их внукам, представляясь волонтерами-поисковиками. Потенциальным жертвам сообщают, что поисковики нашли медаль, которая принадлежала пропавшему без вести родственнику. Нужно подтвердить родство, для этого следует перейти по ссылке на поддельный архивный сайт. Далее следует просьба ввести код из СМС. Как только пожилой человек выполняет это условие, происходит кража доступа к аккаунту «Госуслуг».

