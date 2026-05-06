В трамваях и троллейбусах Томска 9 мая будут петь песни военных лет

Обычные маршруты городского транспорта превратятся в концертный зал на колесах. Фото: ТТУ

В День Победы, 9 мая, в томских трамваях и троллейбусах пройдет акция «Песни Победы поем вместе». В трамвайно-троллейбусном управлении уточнили, что сразу два вокальных коллектива — народный ансамбль «Надежда» и ансамбль «Настроение» Дома культуры «Маяк» — будут петь песни военных лет в салонах электротранспорта.

Песни будут звучать в течение трех часов — с 13 .00 до 16.00. Артисты будут петь под аккомпанемент живых инструментов — баяна и гитары.

«Пусть память о войне останется лишь в песнях, хранящих самую важную истину — жизнь бесценна, и победа должна остаться навсегда символом света, добра и счастья», — говорится в сообщении ТТУ.

Горожан, которые услышат профессиональное исполнение «Катюши» или «В лесу прифронтовом», призывают присоединяйтесь к общему празднику и спеть вместе с артистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Южном кладбище Томска состоится общегородская панихида

Вечером 7 мая троллейбусы не будут ходить по центру Томска

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru