В трамваях и троллейбусах Томска 9 мая будут петь песни военных лет

В День Победы, 9 мая, в томских трамваях и троллейбусах пройдет акция «Песни Победы поем вместе». В трамвайно-троллейбусном управлении уточнили, что сразу два вокальных коллектива — народный ансамбль «Надежда» и ансамбль «Настроение» Дома культуры «Маяк» — будут петь песни военных лет в салонах электротранспорта.
Песни будут звучать в течение трех часов — с 13 .00 до 16.00. Артисты будут петь под аккомпанемент живых инструментов — баяна и гитары.
«Пусть память о войне останется лишь в песнях, хранящих самую важную истину — жизнь бесценна, и победа должна остаться навсегда символом света, добра и счастья», — говорится в сообщении ТТУ.
Горожан, которые услышат профессиональное исполнение «Катюши» или «В лесу прифронтовом», призывают присоединяйтесь к общему празднику и спеть вместе с артистами.
