В Томске 7 мая в День радио выкинут старую технику из окна общежития

Развитие радио — это эстафета идей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

День радио отмечают сегодня в Томске. Яркое шествие студентов ТУСУРа по улицам города в честь праздника в 2026 году не состоится. Из окон университетского общежития на улице Лыткина во второй половине дня по многолетней традиции выбросят старую технику. В конце апреля ТУСУР разместил объявление о сборе старых мониторов, холодильников и телевизоров с электронно-лучевой трубкой.

Все это планируется выкинуть из окна в рамках мероприятия «Технический прогресс». Каждый год 7 мая, в День радио, студенты сбрасывают старую технику из окон девятого этажа общежития в ознаменование технического прогресса.

7 мая 1895 года в Санкт-Петербурге ученый Александр Попов презентовал первую в мире беспроводную радиосистему. Приемник назывался «грозоотметчик». Он мог принимать электромагнитные колебания с больших расстояний и записывать их.

Помимо России, День радио 7 мая отмечают в Белоруссии, Армении, Кыргызстане, Таджикистане и некоторых других постсоветских странах.

В разных странах существуют разные точки зрения на авторство изобретения радио. В России это Александр Попов, на Западе чаще называют имя Гульельмо Маркони, в США изобретателем радио официально признан Никола Тесла.

