Новосибирца осудили за подкуп в Северске на 500 тысяч рублей

Мужчину судят за попытку фальсифицировать акты проверки локомотивов

Северский городской суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе в отношении 48-летнего жителя Новосибирска. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части третьей статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что в ноябре 2025 года обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, приобрел в закрытом городе Северск неисправные локомотивы. Для перегона техники по железной дороге в Томск он предложил директору организации, специализирующейся на ремонте железнодорожного транспорта, денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Взамен злоумышленник просил подписать акты проверок технического состояния тепловозов без фактического проведения осмотра. Такая схема позволяла скрыть неисправности и незаконно эксплуатировать подвижной состав.

«Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере пяти миллионов рублей», — сообщили в судебном ведомстве.

Также в доход государства конфискован предмет коммерческого подкупа в сумме 500 тысяч рублей и принадлежащий осужденному телефон, использовавшийся для координации противоправных действий.

Федеральное законодательство предусматривает строгую ответственность за коммерческий подкуп. Санкция части третьей статьи 204 Уголовного кодекса допускает наказание вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.

