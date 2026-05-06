Сибирячка пыталась ввезти 576 граммов кораллов из Таиланда

Туристка не знала о необходимости декларирования перевозок. Фото: Сибирское таможенное управление

Инспекторы таможенного поста в международном аэропорту Новокузнецка выявили попытку незаконного ввоза редких кораллов в багаже авиатуристки. Жительницу Кемерова остановили для выборочного контроля после прилета из Пхукета.

С помощью рентген-техники в чемодане пассажирки были обнаружены три коралла общим весом 576 граммов. Женщина пояснила, что нашла фрагменты на пляже и привезла их на память об отдыхе. О необходимости декларирования и наличия разрешительных документов она не знала.

Проведенная таможенная экспертиза подтвердила: изъятые «морские сувениры» являются мадрепоровыми кораллами, которые подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Кемеровской таможней в отношении туристки возбуждены два дела об административных правонарушениях по части первой статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений.

Санкции данных статей предусматривают штрафные санкции с конфискацией предметов правонарушения. Окончательное решение по делам примет суд после рассмотрения всех материалов.

С начала 2026 года кемеровскими таможенниками выявлено четыре случая попыток ввоза кораллов из Таиланда. Специалисты напоминают: вывоз объектов дикой природы без разрешительных документов запрещен международными соглашениями и российским законодательством.

Перед поездкой за границу туристам рекомендуют уточнять правила ввоза и вывоза сувениров, особенно если речь идет о предметах животного и растительного происхождения. Приобретение таких товаров без соответствующих документов может повлечь административную ответственность.

