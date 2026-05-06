Студент ТПУ ушел служить в войска беспилотных систем

Студент второго курса Томского политехнического университета Николай И. принял решение пойти служить в войска беспилотных систем. Военнослужащий пояснил, что его специальность — автоматизация технологических процессов производств — напрямую связана с новыми технологиями.

«Я подумал о том, что нашей Родине нужны молодые, шустрые специалисты. Тем более моя специальность связана с новым видом войск — БПС. Решил помочь стране в защите от противника», — сообщил военнослужащий в интервью ТАСС.

Контракт он подписал через портал государственных услуг: оставил заявку, после чего с ним связался личный куратор, который помог пройти военкомат и пункт отбора. Затем с каждым кандидатом лично беседовал старший инструктор, выявлял первичные навыки и производил отбор по специальностям.

«На каждом этапе инструкторы общались с новобранцами, уточняя, как им обучение, хотят ли они остаться на этой специальности», — добавил молодой человек.

Военнослужащий признался, что долго не сообщал друзьям и родным о решении подписать контракт. Однако после объяснения ситуации близкие его поддержали.

Сейчас Николай проходит подготовку в одном из учебных центров войск беспилотных систем. После окончания контракта он планирует вернуться в вуз, завершить учебу и получить гражданскую специальность.

Молодые специалисты, владеющие современными техническими навыками, востребованы в новых родах войск. Их подготовка способствует укреплению обороноспособности страны и развитию высокотехнологичных направлений военной службы.

