Студент ТПУ ушел служить в войска беспилотных систем

Студент второго курса Томского политехнического университета Николай И. принял решение пойти служить в войска беспилотных систем. Военнослужащий пояснил, что его специальность — автоматизация технологических процессов производств — напрямую связана с новыми технологиями.
«Я подумал о том, что нашей Родине нужны молодые, шустрые специалисты. Тем более моя специальность связана с новым видом войск — БПС. Решил помочь стране в защите от противника», — сообщил военнослужащий в интервью ТАСС.
Контракт он подписал через портал государственных услуг: оставил заявку, после чего с ним связался личный куратор, который помог пройти военкомат и пункт отбора. Затем с каждым кандидатом лично беседовал старший инструктор, выявлял первичные навыки и производил отбор по специальностям.
«На каждом этапе инструкторы общались с новобранцами, уточняя, как им обучение, хотят ли они остаться на этой специальности», — добавил молодой человек.
Военнослужащий признался, что долго не сообщал друзьям и родным о решении подписать контракт. Однако после объяснения ситуации близкие его поддержали.
Сейчас Николай проходит подготовку в одном из учебных центров войск беспилотных систем. После окончания контракта он планирует вернуться в вуз, завершить учебу и получить гражданскую специальность.
Молодые специалисты, владеющие современными техническими навыками, востребованы в новых родах войск. Их подготовка способствует укреплению обороноспособности страны и развитию высокотехнологичных направлений военной службы.
