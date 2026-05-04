«Руки выхватили спасительный жгут, следом пошла ампула обезболивающего»: Как полевая аптечка спасла жизнь томскому бойцу СВО

Турникет и медикаменты от волонтеров позволили Глебу дышать и двигаться, он смог добраться до госпиталя. Фото: ОНФ

Участник СВО с позывным «Глеб» подписал контракт с Минобороны России. Перед отправкой томич зашел к волонтерам, которые выдали ему стандартный набор вещей. Самым ценным, что получил мужчина, оказалась аптечка. Как подсумок, укомплектованный всеми необходимыми медикаментами, спас жизнь сибиряка — «Комсомольской правде — Томск» рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Глеб служит на Донецком направлении в штурмовом подразделении. Во время одного из боев томич получил ранение. Действовал четко, почти механически: руки выхватили из аптечки спасительный жгут-турникет, следом пошла ампула обезболивающего. Появилась возможность двигаться, нормально дышать. В итоге сибиряк смог добраться до точки эвакуации, а затем — до военного госпиталя.

Приехав на реабилитацию в родной Томск, Глеб снова пришел к волонтерам, чтобы поблагодарить от себя и от боевых товарищей.

Боец пришел с благодарностью посмотреть в глаза незримому тылу — землякам, тихо спасающим жизни тех, кто на передовой. Фото: ОНФ

«Наш штурмовик признался, что для ребят важно видеть в посылках и внутри аптечек вложенные маленькие иконки и свернутые детские письма. Для суровых парней на передовой эти исписанные неровным почерком листочки — настоящие обереги. Ну а спасительные препараты и медизделия мы выдаем участникам спецоперации чуть ли не ежедневно. Только в прошлом году укомплектовали и выдали ребятам более 900 медицинских подсумков», — рассказал «КП-Томск» представитель ОНФ.

Он добавил, что в каждой из волонтерских аптечек — не просто лекарства. В каждой — жизнь кого-то из томичей, поменявших привычный ритм мирной жизни на тяжелый камуфляж.

На днях штурмовик с позывным Глеб, восстановив силы, снова отбыл в зону проведения специальной военной операции.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, как в Шегарском районе огонь уничтожил часть села.

