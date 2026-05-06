Томичка сдала в Росгвардию ружье и более тысячи патронов

За добровольную сдачу оружия предусмотрено денежное вознаграждение. Фото: Росгвардия Томской области

Сотрудникам лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Томской области 57-летняя жительница областного центра добровольно передала охотничий арсенал, найденный в квартире ее умершего отца.

По предварительной информации, во время уборки жилого помещения женщина обнаружила оружие и боеприпасы на антресоли между кухней и коридором и незамедлительно приняла решение сдать находку в правоохранительные органы. Со слов томички, ее отец при жизни увлекался охотой.

В ходе осмотра специалисты установили, что находкой является огнестрельное охотничье ружье модели ТОЗ-16 1961 года выпуска со следами коррозии. Вместе с оружием гражданка выдала 1073 патрона разного калибра, а также три банки с порохом.

Оружие и боеприпасы сотрудники Росгвардии передали в территориальный отдел полиции. В настоящий момент по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по окончании которых будет принято решение о выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу.

На территории Томской области продолжается акция по добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Гражданам напоминают: за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов законодательством Российской Федерации предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Добровольная передача запрещенных предметов позволяет избежать наказания и способствует обеспечению общественной безопасности. Специалисты рекомендуют не хранить найденное оружие дома, а незамедлительно сообщать о находке в правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятеро парней украли у 10 томских пенсионеров 7,4 млн рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru