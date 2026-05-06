ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в Томской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании в Томской области и ряде других регионов лиц, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Всего задержаны семь человек, в том числе жители Томска.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Удмуртской Республике, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях пресечена деятельность пяти пособников спецслужб Украины и двух пропагандистов террористической деятельности киевского режима», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Четверо граждан России и один иностранный гражданин занимались сбором информации по заданию украинских спецслужб. Их задержали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуре и российских военнослужащих для «совершения диверсионно-террористических актов». Координация действий велась через мессенджер «Телеграм».
Кроме того, в Томске, Кингисеппе и Чите задержаны лица, которые в социальных сетях и мессенджерах «оправдывали атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, террористический акт на Крымском мосту и призывали к диверсиям и терактам на объектах транспортной инфраструктуры в Российской Федерации».
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая подстрекательство к приготовлению к террористическому акту, содействие диверсионной деятельности, незаконное приобретение взрывчатых веществ и публичное оправдание террористической деятельности.
Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до длительного лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных.
