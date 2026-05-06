Томского должника-руководителя нашли приставы в Екатеринбурге

Географию розыска расширили на Кемерово и Свердловскую область Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Томской области при поддержке коллег из Кемерова и Екатеринбурга установили местонахождение должника, уклонявшегося от исполнения судебного решения. Руководитель коммерческой организации был признан виновным в невыплате заработной платы сотрудникам.

Суд установил: имея возможность рассчитаться с работниками, директор предпочел направить денежные средства на коммерческие цели. За это он привлечен к уголовной ответственности по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к штрафу в размере ста тысяч рублей.

После вступления приговора в законную силу начались проблемы с взысканием. Денежных средств на счетах гражданин не имел, официально не трудоустроился. Поскольку по известным адресам в Томске должник не проживал, в отделении судебных приставов по Ленинскому району его объявили в исполнительный розыск.

В ходе проверки судебный пристав по розыску выяснил, что гражданин зарегистрировал брак в Кемерово. Кузбасским коллегам направили разыскное задание, однако по адресу регистрации супруги неплательщик отсутствовал. Тем не менее женщина сообщила, что он постоянно проживает в Екатеринбурге у родственников.

География розыска переместилась в уральскую столицу. Приставы Свердловской области действительно обнаружили должника, после чего взяли у него необходимые объяснения. В связи с тем, что неплательщик теперь постоянно проживает в Екатеринбурге, работа по взысканию долга будет продолжена уже уральскими коллегами.

Федеральное законодательство предусматривает строгую ответственность за невыплату заработной платы. Санкция статьи 145.1 Уголовного кодекса допускает назначение наказания вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, а также штрафные санкции и запрет на занятие определенных должностей.

Исполнительный розыск — эффективный инструмент поиска граждан, уклоняющихся от исполнения судебных решений. Межрегиональное взаимодействие подразделений Федеральной службы судебных приставов позволяет устанавливать местонахождение должников даже при смене места жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Срок наркосбытчице из Северска увеличили до 11 лет

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru