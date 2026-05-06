Томская область вошла в топ-5 регионов по заболеваемости описторхозом

Основной путь передачи — употребление сырой пресноводной рыбы

Томская область заняла четвертое место среди российских регионов по количеству зарегистрированных случаев описторхоза. Показатель заболеваемости в регионе превышает среднероссийские значения, свидетельствуют данные федерального мониторинга.

В прошлом году в области зафиксировано более 1200 случаев заражения паразитарной инфекцией. При этом в других регионах Сибири наблюдается аналогичная тенденция роста паразитарных заболеваний.

В пятерку лидеров также вошли Новосибирская область, Красноярский край и Омская область, где количество зарегистрированных случаев превышает 1000 человек. Эксперты связывают высокую заболеваемость с традициями употребления в пищу сырой или недостаточно обработанной пресноводной рыбы.

Описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний в Сибири. Возбудитель инфекции попадает в организм человека при употреблении в пищу рыбы семейства карповых, не прошедшей достаточную термическую обработку.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры профилактики: тщательно проваривать или прожаривать рыбу, соблюдать временные режимы приготовления, не употреблять строганину и слабосоленую продукцию кустарного производства. Замораживание рыбы в домашних условиях не гарантирует гибель паразитов.

При появлении симптомов недомогания — болей в правом подреберье, тошноты, повышенной утомляемости — необходимо обратиться к врачу и сообщить о возможном употреблении сырой рыбы. Своевременная диагностика позволяет эффективно провести лечение и предотвратить осложнения.

Роспотребнадзор напоминает: приобретение рыбы в официальных торговых точках и соблюдение правил кулинарной обработки значительно снижают риск заражения паразитарными инфекциями.

