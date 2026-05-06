Томичам напомнили, какой мусор не вывозит регоператор

За мусор вне контейнеров регоператор не отвечает Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томичам напомнили правила утилизации ТБО. В тариф, который оплачивает население, утилизация строительного мусора не входит. Подробная информация размещена на официальном ресурсе регионального оператора.

Специалисты напоминают: в зону ответственности регоператора входит транспортировка только твердых и крупногабаритных коммунальных отходов. В случаях, когда жители организуют несанкционированные свалки около контейнерных площадок, привозят строительный мусор или автомобильные шины, вывоз таких отходов не осуществляется.

Нередко жители выбрасывают в мусорные баки продукты горения или тлеющие предметы — окурки, золу и тому подобное. Из-за этого контейнеры сгорают или частично плавятся. В случае, если установить правонарушителя не удается, ликвидацией свалок или заменой поврежденных баков вынуждены заниматься владельцы земельного участка.

При нарушениях качества предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО жители могут обратиться к региональному оператору по телефону горячей линии, электронной почте или лично в приемную на улице Белинского. Также надзорные функции в этой сфере осуществляют Департамент жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора Томской области и Управление Роспотребнадзора по региону.

Соблюдение простых правил раздельного сбора и утилизации отходов позволяет поддерживать чистоту во дворах и снижает риски возникновения пожароопасных ситуаций. Ответственное отношение каждого жителя к вопросам экологии способствует созданию комфортной городской среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В трамваях и троллейбусах Томска 9 мая будут петь песни военных лет

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru