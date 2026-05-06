На Южном кладбище Томска состоится общегородская панихида

Богослужение начнется в 13.00. Фото: Анатолий Налетов Томская епархия РПЦ

Томская епархия РПЦ сообщила о подготовке к общегородской панихиде, которая состоится в пятницу, 8 мая, на Южном мемориальном кладбище в областном центре. Богослужение возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Помолиться о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, соберутся духовенство и прихожане всех городских храмов.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что территория кладбища на Коларовском тракте уже обработана от клещей.

Южное кладбище появилось до Великой Отечественной войны, в 1939 году. Начиная с 1942 года на его территории было захоронено около тысячи воинов, умерших от ран в военных госпиталях города.

Там же находится братская могила двадцати курсантов Томского артиллерийского училища, погибших при исполнении служебных обязанностей в феврале 1944 года.

