На Южном кладбище Томска состоится общегородская панихида

Томская епархия РПЦ сообщила о подготовке к общегородской панихиде, которая состоится в пятницу, 8 мая, на Южном мемориальном кладбище в областном центре. Богослужение возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Помолиться о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, соберутся духовенство и прихожане всех городских храмов.
В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что территория кладбища на Коларовском тракте уже обработана от клещей.
Южное кладбище появилось до Великой Отечественной войны, в 1939 году. Начиная с 1942 года на его территории было захоронено около тысячи воинов, умерших от ран в военных госпиталях города.
Там же находится братская могила двадцати курсантов Томского артиллерийского училища, погибших при исполнении служебных обязанностей в феврале 1944 года.
