Томской пенсионерке предложили компенсацию за некачественные БАДы

За последние 20 лет схема обмана с БАДами изменилась, теперь за некачественные добавки предлагают компенсацию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники обманули 79-летнюю жительницу Колпашевского района Томской области. В полиции региона сообщили, что год назад пенсионерка заказала себе биологически активные добавки. В мае 2026 года ей на стационарный телефон позвонил неизвестный. Мужчина объявил, что купленные БАДы — некачественные, нужно написать заявление в Арбитражный суд Москвы, для возврата денег, истраченных на их покупку, и получения компенсации.

Собеседник сумел убедил немолодую женщину перевести ему деньги в качестве оплаты за расходы по заявлению. Пенсионерка отправила 55 тысяч рублей. И только когда он позвонил вновь и стал просить еще 40 тысяч рублей, дама поняла, что стала жертвой мошенников.

Еще в 2024 году в МВД России сообщили о видоизменении старой схемы махинаций с БАДами. Около двадцати лет назад афера выглядела так: мошенники арендовали помещение, размещали рекламу о поступлении биологических добавок с магическим эффектом и приглашали на встречу в офис пенсионеров. После серьезного психологического давления участники встреч покупали препарат, в некоторых случаях, ехали в банк, чтобы оформить кредит. В действительности БАДы оказывались обычным набором трав.

