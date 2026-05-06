В Томской области 7 мая ожидается потепление до +25°С

Местами порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду

Синоптики ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 7 мая. В регионе ожидается потепление.

В районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы; ночью и утром в отдельных районах — туманы.

Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с. Днем — 4-9 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.

В Томске в течение дня синоптики существенных осадков не прогнозируют, в ночь на 7 мая возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью в областном центре ожидается +9…+11 градусов, днем потеплеет до +22…+24 °С.

