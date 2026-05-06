Нетрезвого водителя из Бакчара лишили автомобиля и оштрафовали на 200 тысяч

За повторное управление машиной в состоянии опьянения назначены крупный штраф и конфискация автомобиля

Бакчарский районный суд Томской области вынес приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 264.1 Уголовного кодекса — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Судом установлено, что в феврале 2026 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и отправился в гости к друзьям в другой населенный пункт, расположенный более чем в пятидесяти километрах от дома. До места назначения он не доехал: на маршруте экипаж Госавтоинспекции остановил нарушителя.

После остановки водитель предпринял попытку запутать сотрудников полиции и перелез через салон автомобиля ВАЗ-21093 с водительского сиденья в багажник. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. При проверке документов выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к штрафу в размере двухсот тысяч рублей и лишил права управлять транспортными средствами на два года. Принадлежащий осужденному автомобиль ВАЗ-21093 конфискован в доход государства.

Федеральное законодательство предусматривает ужесточение ответственности за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса допускает назначение наказания вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru