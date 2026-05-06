С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Томской области ликвидированы 95 лесных пожаров

С 6 мая на всей территории Томской области установлен особый противопожарный режим. До сегодняшнего дня особый режим распространялся на Томск и еще девять районов области.

Правила пожарной безопасности подразумевают, что во время действия особого режима запрещено разжигать костры и мангалы, а также проводить пожароопасные работы в лесу.

Запрещено выжигать растительность, в том числе, на дачных участках; нельзя сжигать мусор и отходы.

За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. Самые высокие штрафы назначают юридическим лицам: от 400 тысяч рублей до 800 тысяч рублей. Физлица заплатят за нарушения от 10 до 20 тысяч рублей.

