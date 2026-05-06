В Томской области начали работать мотопатрули

Мотопатрули будут работать на протяжении всего «мотосезона» в Томске и районах области. УМВД России по Томской области

В полиции Томской области озвучили первые итоги работы мотопатрулей Госавтоинспекции, которые в мае начали дежурить на территории региона. Сотрудники дорожно-патрульной службы на мотоциклах следят за соблюдением правил дорожного движения среди водителей мототранспорта.

За первые четыре дня работы автоинспекторы-мотоциклисты выявили восемнадцать нарушений Правил дорожного движения. В пяти случаях у водителей не было прав: в одном случае двухколесным транспортным средством управлял нетрезвый водитель.

В 2025 году на дорогах Томской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате которых семь человек погибли, 56 были ранены.

