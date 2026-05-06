Томский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к штрафу в 200 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего. Мужчина летом 2024 года заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя с правом управления транспортными средствами категорий «B», «В1» и «М». До этого водительских прав у него не было, сдавать экзамены в автошколе и Госавтоинспекции военный не хотел.

Фальшивое удостоверение обошлось мужчине в 50 тысяч рублей. Права ему прислали в феврале 2025 года, спустя семь месяцев — в сентябре — военнослужащего для проверки документов остановил сотрудник полиции. Быстро выяснилось, что водительское удостоверение ненастоящее.

Суд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

