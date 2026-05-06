Пять поселков Томской области оказались в зоне подтопления из-за подъема Чаи

Уже затоплены 78 садовых участков и 24 дороги

В Томской области жителей предупредили об угрозе подъема воды в реке Чая. В период с 7 по 12 мая в районе села Подгорное ожидается достижение опасных отметок — 836, 850, 860, 880 и 890 сантиметров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

В зоне риска находятся пять населенных пунктов: Лесоучасток — Чая, Кирпичное, Элитное, Черемушки и Усть-Бакчар. Возможны переливы внутрипоселковых дорог, а также затопление приусадебных участков в перечисленных поселениях и в самом Подгорном.

По данным мониторинга, переливы уже зафиксированы на 24 дорогах в семи муниципальных образованиях области. Из них 16 участков — на автодорогах регионального значения, восемь — на внутрипоселковых проездах. Затопленными остаются 78 садовых участков в товариществах «Зайчик», «Левобережье», «Тимирязевец», «Кедр» и «Дорожник». Также сообщается о переливе низководного моста в Шегарском районе.

Специалисты рекомендуют жителям прибрежных территорий заранее подготовить документы, ценности и предметы первой необходимости для возможной эвакуации. Не следует игнорировать предупреждения экстренных служб и пытаться преодолеть затопленные участки дорог на личном транспорте.

В период паводка усилен контроль за гидрологической обстановкой. Сотрудники аварийно-спасательных формирований находятся в режиме повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство оперативных групп. При угрозе подтопления необходимо собрать ценные вещи и документы и следовать в безопасные пункты временного пребывания.

На всей территории Томской области установлен особый противопожарный режим

Для томичей разработали памятку при сигнале «Беспилотная опасность»

