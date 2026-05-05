НовостиОбщество5 мая 2026 15:35

Для томичей разработали памятку при сигнале «Беспилотная опасность»

Антитеррористическая комиссия региона напомнила правила поведения при обнаружении БПЛА
Екатерина Сафонова
При потенциальной угрозе БПЛА разработан четкий алгоритм действий

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Антитеррористическая комиссия Томской области и областной оперативный штаб предупредили жителей о правилах поведения в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Власти напомнили, что для жителей региона существует запрет на использование для фото- и видеосъемки. За это предусмотрен штраф, который может достигать 50 тысяч рублей.

В случае угрозы применения беспилотников на территории региона будет проведено соответствующее оповещение населения. По сигналу «Беспилотная опасность» гражданам необходимо придерживаться установленного порядка действий в зависимости от местонахождения.

Если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. При отсутствии укрытия рекомендуется лечь на землю, желательно в углубление, и прикрыть голову руками или сумкой. Важно держаться подальше от высотных зданий, мостов, стеклянных витрин и других потенциально опасных объектов.

Находясь в автомобиле или общественном транспорте, необходимо остановить машину, переместиться от нее и найти надежное укрытие. После прекращения опасности следует быстро двигаться к защитному сооружению.

В здании рекомендуется по возможности отключить электричество и перекрыть газ. При наличии подвала или погреба следует спуститься туда, либо перейти на нижние этажи, в паркинг, не пользуясь лифтом. Если таких помещений нет, нужно найти комнату с несущими стенами, сесть на пол у бетонной стены и пригнуться, держась подальше от окон и балконов. В квартире наиболее безопасное место — ванная комната.

Находиться в укрытии следует до сигнала «Отмена беспилотной опасности». После выхода важно внимательно смотреть под ноги, не поднимать с земли неразорвавшиеся боеприпасы и неопознанные предметы, держать возле себя детей. Доверять необходимо только официальным источникам информации.

Категорически запрещается пытаться сбить БПЛА. Если беспилотник упал или приземлился, нельзя приближаться и трогать его — обломки могут быть взрывоопасны или токсичны. Необходимо немедленно сообщить о месте падения по телефонам 102 или 112, отойти на безопасное расстояние не менее ста метров и предупредить окружающих.

Запрещается пользоваться мобильными телефонами, фотографировать и публиковать в интернете снимки прилегающей местности при нахождении рядом с упавшим аппаратом. Эти меры направлены на предотвращение возможных провокаций и обеспечение безопасности граждан.

Специалисты призывают жителей региона сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями экстренных служб. Своевременное соблюдение правил поведения позволяет минимизировать риски для жизни и здоровья в нештатных ситуациях.

