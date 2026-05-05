Жители Томской области могут стать общественными лесными помощниками

Помощники станут «глазами и ушами» департамента лесного хозяйства в самых отдаленных уголках региона Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области объявлено о создании института общественных лесных помощников. Добровольцы, прошедшие специальное обучение, будут следить за порядком в лесах и помогать сотрудникам лесной охраны. Волонтеры смогут пресечь несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, незаконные рубки и нарушения сроков сбора грибов, ягод и шишек.

«У нас тысячи гектаров, каждый лесничий физически не может быть везде одновременно», — уточнил руководитель департамента лесного хозяйства Томской области Артем Струков.

Добровольцам предстоит проводить рейды и патрулировать лес. Требований к кандидатам немного: возраст от 18 лет, активная жизненная позиция, любовь к природе и готовность пройти обучение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет поворота на Карташова в Томске отменили по просьбе горожан

За сутки снизился уровень воды в Томи и Ушайке в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru