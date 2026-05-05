Жители Томской области могут стать общественными лесными помощниками

В Томской области объявлено о создании института общественных лесных помощников. Добровольцы, прошедшие специальное обучение, будут следить за порядком в лесах и помогать сотрудникам лесной охраны. Волонтеры смогут пресечь несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, незаконные рубки и нарушения сроков сбора грибов, ягод и шишек.
«У нас тысячи гектаров, каждый лесничий физически не может быть везде одновременно», — уточнил руководитель департамента лесного хозяйства Томской области Артем Струков.
Добровольцам предстоит проводить рейды и патрулировать лес. Требований к кандидатам немного: возраст от 18 лет, активная жизненная позиция, любовь к природе и готовность пройти обучение.
