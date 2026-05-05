Более 90 строений сгорели в Томской области и соседних регионах за праздники

В Томской области действует особый противопожарный режим

За период праздничных выходных в результате техногенных пожаров в Красноярском крае, Томской и Тверской областях огнем повреждено более 90 строений, в том числе 20 жилых домов. Такие данные привели в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, основной причиной возгораний стало несоблюдение правил пожарной безопасности при сжигании мусора и сухой растительности. Такие пожары часто усугубляет природа, сильный ветер и отсутствие осадков могут привезти к возгоранию обширных территорий, на которых справиться с огнем бывает намного сложнее.

Специалисты МЧС напоминают: в период особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров в неположенных местах и сжигание сухой травы. Такие действия многократно повышают риск распространения огня на жилые постройки и влекут административную ответственность.

Жителям Томской области рекомендуют тщательно проверять исправность электропроводки и печного оборудования, не оставлять детей без присмотра у открытых источников огня. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112.

