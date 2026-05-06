В томской квартире обгорела оконная рама на балконе

Огонь на балконе тушили подручными средствами

Пожар произошел во вторник, 5 мая, в квартире многоквартирного жилого дома на улице Елизаровых, в Томске. В региональном управлении МЧС уточнили, что на балконе обгорела оконная рама. Пламя потушили подручными средствами до прибытия пожарных.

Всего за сутки в Томской области потушено семь пожаров. Люди не пострадали. Пять раз за сутки огнеборцы выезжали на тушение сухой травы и мусора.

