В Томск 6 мая доставят частицу Вечного огня из Москвы

В канун Дня Победы ветеранам войны дарят лампы с частицами Вечного огня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 6 мая, в Томск доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве в рамках акции «Огонь памяти». По данным ОНФ, в 2026 году огонь будет передан в 71 регион России и 14 стран мира.

Томская область впервые принимает участие в международной патриотической акции. Цель — в канун Дня Победы подарить каждому ветерану войны лампу с частицей Вечного огня.

9 мая лампы с памятным огнем привезут в Бакчарский, Зырянский и Шегарский районы Томской области.

В 2025 году «Огонь памяти» от стен московского Кремля доставили в 21 страну мира и более 130 городов России.

