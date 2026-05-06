В Томск 6 мая доставят частицу Вечного огня из Москвы

В среду, 6 мая, в Томск доставят частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве в рамках акции «Огонь памяти». По данным ОНФ, в 2026 году огонь будет передан в 71 регион России и 14 стран мира.
Томская область впервые принимает участие в международной патриотической акции. Цель — в канун Дня Победы подарить каждому ветерану войны лампу с частицей Вечного огня.
9 мая лампы с памятным огнем привезут в Бакчарский, Зырянский и Шегарский районы Томской области.
В 2025 году «Огонь памяти» от стен московского Кремля доставили в 21 страну мира и более 130 городов России.
