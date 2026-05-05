В Томской области родилась первая тройня в 2026 году

Маму и трех новорожденных мальчиков уже выписали из перинатального центра

В семье из Малиновки Томского района родилась тройня. Маму с тремя сыновьями уже выписали из областного перинатального центра. По данным областных властей, это первая тройня в регионе, родившаяся в 2026 году.

Известно, что родители уже выбрали имена для новорожденных, сыновей назовут Иван, Алексей и Федор.

Департамент ЗАГС Томской области в декабре 2025 года перестал публиковать статистику о рождаемости в регионе, включая популярные имена детей. Как пояснили в ведомстве, эти сведения теперь отнесены к информации с ограниченным доступом и не предоставляются даже по запросам СМИ. Сколько тройняшек появилось на свет в регионе в прошлом году — неизвестно.

