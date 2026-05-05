Томский детский хор споет на Патриаршей литургии в Москве

Сейчас юные хористы проводят репетиции перед важными выступлениями. Фото: Томская епархия

Томский детский хор храма святого благоверного князя Александра Невского под управлением регента Ольги Семиной примет участие в Патриаршей литургии в Москве. Богослужение 6 мая 2026 года в Соборе Воскресения Христова возглавит Святейший Патриарх Кирилл.

Участие томичей в торжественной литургии станет частью финальных мероприятий проекта «Всероссийский детский Победный хор» на территории Центрального парка «Патриот» Министерства обороны России. Богослужение начнется в 10:00.

В праздничных мероприятиях примут участие более 800 юных певцов из 29 регионов России, включая Севастополь, Донбасс, Республику Коми и Ханты-Мансийский автономный округ. Возраст участников — от 10 до 18 лет.

7 мая томский коллектив в составе сводного хора выступит на концерте в городе Ржев у мемориала Советскому солдату. Это знаковое событие объединит детские коллективы со всей страны в память о подвиге поколения победителей.

«Для наших воспитанников это большая честь и ответственность — представлять Томскую область на таком высоком уровне. Ребята готовятся с большим энтузиазмом», — отметила руководитель коллектива.

Вчера и сегодня у юных хористов проходят интенсивные репетиции. Дирижеры отрабатывают сложность исполнения и взаимодействие с другими участниками сводного хора.

