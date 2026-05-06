Нетрезвый сибиряк заявил в полицию о пропаже матери

В Кемеровской области местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже матери. По его словам, немолодая женщина пропала три недели назад, сообщило издание «Сибдепо». Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Полиция выяснила, что с 66-летней женщиной ничего не случилось.

В дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу позвонил 42-летний местный житель и заявил, что его 66-летняя мать ушла из дома почти месяц назад и не вернулась. Пенсионерку объявили в розыск. Сотрудники правоохранительных органов выехали к мужчине, подавшему заявление, чтобы опросить его лично. Дверь им открыла 66-летняя пенсионерка, которая никуда не уходила. Более того, женщина не подозревала, что ее начали искать.

Нетрезвый мужчина, потерявший мать в соседней комнате, не сумел объяснить сложившуюся ситуацию. Любителю горячительных напитков предстоит выплатить штраф.

