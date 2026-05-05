Ученых из Томска и Новосибирска осудили на 12,5 лет за госизмену

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о государственной измене в отношении двух ученых — доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева. Каждому из них назначено двенадцать с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сегодня сообщает издание «Коммерсант».

Дополнительно к основному наказанию осужденным установлено ограничение свободы на срок полтора года. До вступления приговора в законную силу оба фигуранта будут находиться под домашним арестом.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы содержали сведения, составляющие государственную тайну. Обвинение строилось на данных о передаче информации, которая могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.

Санкция статьи 275 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за государственную измену в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение десяти суток с момента его провозглашения.

Научное сообщество региона продолжает работу в штатном режиме. Исследования в области теоретической и прикладной физики остаются приоритетным направлением развития сибирской науки.

